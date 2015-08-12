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CarStudioSistema de audio para el auto

CE131/00

4

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CE131 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.

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Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • USB / SDHC

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

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Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

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MAX Sound para reforzar la potencia al instante

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La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

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Opiniones

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4.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

12/08/2015

Argentina

Argentina

Muy bueno en calidad y precio

Excelente en calida, diseño agradable precio justo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CE131 Sistema de audio para el auto

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15/09/2013

Argentina

Argentina

Es recomendable pero ajustaría la facilidad de uso

Es excelente pero siendo tecnológica, lo evalúo no tan amigable respecto de descifrar sus posibilidades y manejar la música desde carpetas, temas, autores, el sonido, etc. Otro tema es que se va la señalización digital y marca cosas del aparato. La calidad, excelente. Buen rendimiento!!

Sí, recomiendo este producto

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02/09/2013

Argentina

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Agradable por lo que ofrece

No muy fácil de usar, pero de muy buen rendimiento, claridad de sonido, agradable panel informativo. El sistema de expulsión/colocación del frente desmontable, es algo complicado, al igual que la función MUTE

Sí, recomiendo este producto

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