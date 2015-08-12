Descontinuado
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Con el sistema Philips CE131 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.
USB / SDHC
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
4.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mandujan
12/08/2015
Argentina
Muy bueno en calidad y precio
Excelente en calida, diseño agradable precio justo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CE131 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
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PataPúfete
15/09/2013
Argentina
Es recomendable pero ajustaría la facilidad de uso
Es excelente pero siendo tecnológica, lo evalúo no tan amigable respecto de descifrar sus posibilidades y manejar la música desde carpetas, temas, autores, el sonido, etc. Otro tema es que se va la señalización digital y marca cosas del aparato. La calidad, excelente. Buen rendimiento!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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mONCHO
02/09/2013
Argentina
Agradable por lo que ofrece
No muy fácil de usar, pero de muy buen rendimiento, claridad de sonido, agradable panel informativo. El sistema de expulsión/colocación del frente desmontable, es algo complicado, al igual que la función MUTE
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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