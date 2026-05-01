Descontinuado
CED229/55
Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil
Con Philips CED229 puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.
7,6 cm (3") panorámico
DVD
Esta gran pantalla facilita la composición de imágenes y ofrece fácil acceso al menú de control.
Opiniones
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.