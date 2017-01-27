Descontinuado
CED781/55
Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil
Disfruta de un sonido superior en los vídeos y la música de varias fuentes y transmítelos mediante Bluetooth® gracias a las tecnologías de sonido de Philips. Sistema de navegación integrado para guiarte hasta tu destino con facilidad.
Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")
Bluetooth
Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.
Este ecualizador paramétrico proporciona bandas de 11 frecuencias diferentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz y 16 kHz), que brindan la libertad de ajustar los graves, tonos medios y agudos para adaptarse a la acústica del automóvil. Además, el ecualizador permite guardar las configuraciones favoritas de ecualización y recuperarlas fácilmente. Con Philips, siempre disfrutarás el sonido fabuloso en el automóvil en la forma y en el momento que desees.
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2.5
de 5
11
Opiniones
Nelson
27/01/2017
Chile
Comprador verificado
excelente producto
la radio es muy buena, cumplio todas mis expectativas, solo podria venir incluida la antena gps y el mapa de navegacion para sacar un 100℅ de provecho a la radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED781 Audio y video para el automóvil
Sí, recomiendo este producto
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rolo
09/11/2016
Chile
exelente interfaz ademas de que es bastante completo en sus funciones
equipo con exelentes funciones y bastante completas. usb ,sistema gps , opcion para ver peliculas en dvd ,control remoto ,bluethoot .. entro otras funciones lo hace bastante completo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Koto
16/01/2017
Chile
Comprador verificado
Sobre el gps
Buen producto en general,pero desconforme con el sistema del GPS ,ya que no lo he podido usar ya que no se donde comprar la tarjeta con los mapas me he comunicado con la página de internet y no me soluciona nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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