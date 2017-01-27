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Descontinuado

Audio y video para el automóvil

CED781/55

2.5

| (11) Opiniones

Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Disfruta de un sonido superior en los vídeos y la música de varias fuentes y transmítelos mediante Bluetooth® gracias a las tecnologías de sonido de Philips. Sistema de navegación integrado para guiarte hasta tu destino con facilidad.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

  • Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas

Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas

Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

Ecualizador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto

Ecualizador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto

Este ecualizador paramétrico proporciona bandas de 11 frecuencias diferentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz y 16 kHz), que brindan la libertad de ajustar los graves, tonos medios y agudos para adaptarse a la acústica del automóvil. Además, el ecualizador permite guardar las configuraciones favoritas de ecualización y recuperarlas fácilmente. Con Philips, siempre disfrutarás el sonido fabuloso en el automóvil en la forma y en el momento que desees.

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

11

Opiniones

27/01/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

excelente producto

la radio es muy buena, cumplio todas mis expectativas, solo podria venir incluida la antena gps y el mapa de navegacion para sacar un 100℅ de provecho a la radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED781 Audio y video para el automóvil

Sí, recomiendo este producto

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09/11/2016

Chile

Chile

exelente interfaz ademas de que es bastante completo en sus funciones

equipo con exelentes funciones y bastante completas. usb ,sistema gps , opcion para ver peliculas en dvd ,control remoto ,bluethoot .. entro otras funciones lo hace bastante completo

Sí, recomiendo este producto

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16/01/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

Sobre el gps

Buen producto en general,pero desconforme con el sistema del GPS ,ya que no lo he podido usar ya que no se donde comprar la tarjeta con los mapas me he comunicado con la página de internet y no me soluciona nada

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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