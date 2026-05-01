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CarStudioSistema de audio para el auto

CEM1100/00

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CEM1100 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobos y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • CD

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

LCD de alto contraste para imágenes perfectas

LCD de alto contraste

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