Descontinuado
CEM1100/00
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Con el sistema Philips CEM1100 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal desmontable antirrobos y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el ritmo.
CD
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
LCD de alto contraste
Opiniones