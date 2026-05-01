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Minicellsde botón de litio

CR2025P5B/59

Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

Larga duración, ideal para dispositivos electrónicos de uso diario

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Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

  • 5 unidades

  • Litio

Rendimiento confiable de larga duración

Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

Las pilas de litio Philips contienen un 0% de cadmio, mercurio y plomo

Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.

Utilizá el socio logístico Green Eletron para desechar las pilas

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