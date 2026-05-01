Descontinuado
CR2025P5B/59
Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos
Larga duración, ideal para dispositivos electrónicos de uso diario
5 unidades
Litio
Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.
Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.