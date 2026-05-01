Utilizá el socio logístico Green Eletron para desechar las pilas

Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.