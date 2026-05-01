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Descontinuado

Minicellsde botón de litio

CR2032P5B/59

Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

Proporciona un rendimiento de larga duración para dispositivos electrónicos de uso diario

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Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

  • 5 unidades

  • Litio

Rendimiento confiable de larga duración

Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

La pila conserva sus prestaciones durante 5 años

Las pilas generalmente pierden energía cuando no se utilizan. Nosotros garantizamos que la pila conservará como mínimo el 80% de su energía inicial durante el período de consumo especificado.

Utilizá el socio logístico Green Eletron para desechar las pilas

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Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.

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  1. Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.