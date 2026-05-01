Descontinuado
CR2032P5B/59
Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos
Proporciona un rendimiento de larga duración para dispositivos electrónicos de uso diario
5 unidades
Litio
Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.
Las pilas generalmente pierden energía cuando no se utilizan. Nosotros garantizamos que la pila conservará como mínimo el 80% de su energía inicial durante el período de consumo especificado.
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.