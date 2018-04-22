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Descontinuado

Subwoofer activo para automóviles

CSM1000/00

4

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Graves potentes siempre

El potente subwoofer para automóviles Philips CSM1000 te ofrece graves más potentes. Colócalo en cualquier parte del automóvil. Es tan delgado que puede instalarse incluso debajo del asiento. Tiene un amplificador incorporado de 85 W RMS de potencia y filtros especialmente sintonizados para que disfrutes de la mejor calidad de audio.

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Graves potentes siempre

  • 20,3 cm (8")

  • Potencia máxima de 550W

Amplificador integrado para una excelente calidad de audio

El amplificador está incorporado a la unidad del subwoofer a través de un circuito de conexión interno para evitar los molestos cables. La acústica de la unidad ha sido especialmente adaptada para lograr un sonido más realista. Los tonos graves son profundos y sólidos, y el amplificador es el complemento ideal con el mejor nivel de potencia.

Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo

Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo

Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original

Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

22/04/2018

Chile

Chile

EXELENTE PRODUCTO

Excelente producto para alguien que tenga maleta pequeña en el auto,buen sonido,sin distorsiones,todo en uno,buena calidad hace tres años que lo tengo y no eh tenido ningún problema con el producto 100% recomendable.!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles

23/04/2015

Chile

Chile

buena relación precio calidad es muy economico

buena construcción, pero a nivel de audio sobre excurciona a determinadas frecuencias lo que genera ruido y vibraciones molestas. se requiere un corte mas bajo del filtro de cruce. este solo llega a 80 hz y por lo general llegan a 50 que sirve para limpiar una zona típica de resonancias en el vehículo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles

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