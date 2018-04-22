Descontinuado
Graves potentes siempre
El potente subwoofer para automóviles Philips CSM1000 te ofrece graves más potentes. Colócalo en cualquier parte del automóvil. Es tan delgado que puede instalarse incluso debajo del asiento. Tiene un amplificador incorporado de 85 W RMS de potencia y filtros especialmente sintonizados para que disfrutes de la mejor calidad de audio.
20,3 cm (8")
Potencia máxima de 550W
El amplificador está incorporado a la unidad del subwoofer a través de un circuito de conexión interno para evitar los molestos cables. La acústica de la unidad ha sido especialmente adaptada para lograr un sonido más realista. Los tonos graves son profundos y sólidos, y el amplificador es el complemento ideal con el mejor nivel de potencia.
Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo
Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original.
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4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Dranke24
22/04/2018
Chile
EXELENTE PRODUCTO
Excelente producto para alguien que tenga maleta pequeña en el auto,buen sonido,sin distorsiones,todo en uno,buena calidad hace tres años que lo tengo y no eh tenido ningún problema con el producto 100% recomendable.!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles
hmdp2008
23/04/2015
Chile
buena relación precio calidad es muy economico
buena construcción, pero a nivel de audio sobre excurciona a determinadas frecuencias lo que genera ruido y vibraciones molestas. se requiere un corte mas bajo del filtro de cruce. este solo llega a 80 hz y por lo general llegan a 50 que sirve para limpiar una zona típica de resonancias en el vehículo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSM1000 Subwoofer activo para automóviles