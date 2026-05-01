La estética rejilla protege a los altavoces de los daños

La rejilla de los altavoces ha sido diseñada para darle al automóvil una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el altavoz cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del altavoz. Es fuerte y duradera y protege a los altavoces de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.