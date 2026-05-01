Descontinuado
CSP620/00
Tu sistema de música portátil
Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP620. Estos altavoces tridireccionales de 16,5 cm. tienen una potencia máxima de 400 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con un sonido nítido.
16,5 cm (6,5")
3 vías
400 W
Fácil conexión de cables en los altavoces.
Cono compuesto de fibra resistente que se adapta a todos los climas
La rejilla de los altavoces ha sido diseñada para darle al automóvil una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el altavoz cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del altavoz. Es fuerte y duradera y protege a los altavoces de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.
Opiniones