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Descontinuado

Altavoz coaxial para automóviles

CSP620/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP620. Estos altavoces tridireccionales de 16,5 cm. tienen una potencia máxima de 400 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con un sonido nítido.

Ver todos los beneficios

con estéreo tridireccional para un sonido espectacular

Tu sistema de música portátil

  • 16,5 cm (6,5")

  • 3 vías

  • 400 W

Fácil conexión de cables en los altavoces

Fácil conexión de cables en los altavoces.

Cono compuesto de fibra resistente que se adapta a todos los climas

Cono compuesto de fibra resistente que se adapta a todos los climas

La estética rejilla protege a los altavoces de los daños

La estética rejilla protege a los altavoces de los daños

La rejilla de los altavoces ha sido diseñada para darle al automóvil una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el altavoz cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del altavoz. Es fuerte y duradera y protege a los altavoces de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.

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