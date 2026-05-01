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Descontinuado

Parlante coaxial para autos

CSP6911/00

Tu equipo de música móvil

Sentí la música con los parlantes estéreo para automóviles de Philips CSP6911. Estos parlantes tridireccionales de 16x24 cm tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música espectacular con graves profundos.

Ver todos los beneficios

con estéreo tridireccional para un sonido espectacular

Tu equipo de música móvil

  • 6 x 9"

  • 3 vías

  • 300 W

Potencia de 50W RMS

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

Tweeters de cúpula Soft PEI Dome para un sonido más cálido

La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del auto.

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Opiniones

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