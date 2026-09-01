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Descontinuado

Sistema de entretenimiento con base

DC190/12

4

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Despiértate con tus canciones favoritas

Despiértate con la música de tu iPod con el sistema de entretenimiento Docking DC190 de Philips. Este estético sistema con acabado espejado tiene doble alarma y, además, te permite disfrutar de la música de otros dispositivos portátiles a través de una conexión MP3 Link para que empieces mejor tu día.

Ver todos los beneficios

con tu iPod y la radio

Despiértate con tus canciones favoritas

Potencia de salida total de 3 W RMS

Potencia de salida total de 3 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida

Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Ventajas

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Contras

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Fecha de uso 2026-09-01

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Fecha de uso 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

06/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

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