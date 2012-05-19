Descontinuado
Empieza el día a tu manera
Comienza el día con alegría con las melodías de tu iPhone o iPod en el radio reloj Philips con doble alarma. Con su capacidad para reproducir desde múltiples fuentes, este estético sistema te permite despertarte con tu música preferida de dispositivos portátiles o la radio.
8 W
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.
Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.
Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
4.8
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Graduado
19/05/2012
España
Una magnifica cuna para tu iPhone
Estupendas funciones en un solo producto, cargador, despertador (puedes elegir si quieres que te despierte la radio, la música de tu iphone o el timbre predefinido por Philips), reproductor de radio o mp3 si usas el cable adaptador. Recomendable totalmente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
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kymerita
16/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone
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DirkBrna
05/01/2012
España
Muy bueno!
La verdad es que el diseño es genial y el sonido sorprendentemente bueno (lo uso como reproductor mientras hago otras cosas por casa). Por otro lado comentar que es comptible con mi iphone4 aunque no lo ponga. Lo carga y reproduce canciones. Buena compra si quieres olvidarte del cable de carga y despertarte con un buen diseño y calidad de sonido. 10/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC315 Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
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Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.