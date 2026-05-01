Descontinuado
DCM292/12
Obsesión por el sonido
Reproduce y carga tu iPhone/iPod con el estético microsistema de Philips. Su diseño plano de montaje en pared se adapta a todo tipo de decoración. Disfruta de la música de tus CD o conecta tu reproductor portátil en la conexión de USB directo o MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.
base para iPhone y iPod
Este sistema tiene una potencia de salida total de 20 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
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