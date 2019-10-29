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Descontinuado

Sistema Hi-Fi por componentes

DCM713/12

4

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Obsesión por el sonido

Reproduce música y recarga tu iPhone o iPod con el microsistema Hi-Fi de Philips. Los altavoces Premium con acabado negro brillante y la carcasa de aluminio le dan un toque de distinción, mientras que los tweeters de cúpula ofrecen un sonido nítido y natural.

Ver todos los beneficios

Disfruta de la música en alta fidelidad

Obsesión por el sonido

  • base para iPhone y iPod

  • Tweeter de cúpula

  • 100 W

Potencia de salida total de RMS de 100W

Potencia de salida total de RMS de 100W

Este sistema tiene una potencia de salida total de 100 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

29/10/2019

España

España

Buen Microcomponente

Buena unidad central CD Receiver, falto mejorar la calidad de graves (bajos) en los parlantes.

Ventajas

CD Receiver

Contras

falta de graves (bajos)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes

Fecha de uso 2017-10-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes

Fecha de uso 2017-10-29

12/11/2017

España

España

Notable el CD receiver...

Notable microcomponente, excelente unidad central CD Receiver...solo falto, unos mejores parlantes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes

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