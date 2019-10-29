Descontinuado
Obsesión por el sonido
Reproduce música y recarga tu iPhone o iPod con el microsistema Hi-Fi de Philips. Los altavoces Premium con acabado negro brillante y la carcasa de aluminio le dan un toque de distinción, mientras que los tweeters de cúpula ofrecen un sonido nítido y natural.
base para iPhone y iPod
Tweeter de cúpula
100 W
Este sistema tiene una potencia de salida total de 100 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.
Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Scott 7
29/10/2019
España
Buen Microcomponente
Buena unidad central CD Receiver, falto mejorar la calidad de graves (bajos) en los parlantes.
Ventajas
CD Receiver
Contras
falta de graves (bajos)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes
Fecha de uso 2017-10-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes
Fecha de uso 2017-10-29
7Juan7
12/11/2017
España
Notable el CD receiver...
Notable microcomponente, excelente unidad central CD Receiver...solo falto, unos mejores parlantes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM713 Sistema Hi-Fi con componentes