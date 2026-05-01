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Vida inteligente
Disfrute de la máxima comodidad que ofrece la verificación de huellas digitales intuitiva, el conmutador automático completo y el sensor infrarrojo. La vinculación con el acceso de IoT y el visor de puerta inteligente hace que la seguridad esté garantizada al alcance de su mano.
Uso intuitivo de empujar-tirar
Función de bloqueo automático
Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores
Vinculación con el acceso de IoT
El bloqueo de puerta inteligente con empuje y tracción Philips 9300 emplea cerraduras totalmente automáticas. Sin la necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bloqueada, la cerradura emitirá una alerta para recordarle sobre el estado del bloqueo de la puerta.
El cilindro de bloqueo es el componente clave que controla la apertura de la cerradura. El cilindro de bloqueo de grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único de tambor de pines y estructura de paletas, que pueden proporcionar una gran disuasión contra la técnica de apertura de cerraduras.
Botón de apertura [Abrir]: si hace doble clic en el botón por un segundo, se puede desbloquear la puerta, lo que impide que los niños y las mascotas la desbloqueen accidentalmente. Botón de cierre [Cerrar]: haga clic una vez en el botón para bloquear la puerta. Si se presiona el botón por un tiempo prolongado, se puede activar el bloqueo interior. Puede utilizar el código PIN maestro o la llave mecánica para desactivar el bloqueo interior. Presione simultáneamente los botones [Abrir] y [Cerrar] para activar o desactivar la función de desbloqueo inductivo.
Opiniones
El visor de puerta inteligente de Philips no es un accesorio adjunto, debe comprarse por separado.
Comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.
Puede ser menor dependiendo del uso real.