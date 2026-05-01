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DDL615LMAKB
DDL615-5HBS
Compacta y segura
La DDL615-5HBS combina compactibilidad y seguridad con un panel minimalista de 56 mm* de ancho para diversas puertas. Configuración sencilla a través de la aplicación Home Access. El sensor de huellas digitales en una sola empuñadura permite un desbloqueo rápido, mientras que la administración remota de PIN mantiene el acceso seguro.
Funciona con la aplicación Home Access*
PIN de control de acceso sin conexión*
Verificación doble
Desbloqueo intuitivo con huella digital
Compatible con cerraduras embutidas de 4585 y 6068
Después de vincular la aplicación Home Access y conectarse a través de Bluetooth, los usuarios pueden configurar fácilmente el bloqueo DDL615-5HBS. Esto incluye agregar o quitar métodos de desbloqueo, ajustar el volumen y activar el bloqueo electrónico. Los usuarios también pueden acceder a los registros de desbloqueo, los registros de timbre, las notificaciones de alerta y los registros de operación del sistema. Con una configuración simple e intuitiva, disfrute de la tranquilidad y la comodidad.
Con los visitantes en la puerta, puede generar de forma remota PIN de control de acceso sin conexión a través de la aplicación, sin importar dónde se encuentre. Elija entre códigos de un solo uso* válidos por 6 horas, códigos recurrentes* o códigos de tiempo limitado*. Comparta estos pasadores de control de acceso con tus invitados para un acceso cómodo y seguro.
En el modo de verificación doble, puede elegir dos de los tres métodos de desbloqueo (huella dactilar, código PIN o llavero) para la identificación. Ambos métodos deben verificarse con éxito para desbloquear la puerta, lo que proporciona una capa adicional de seguridad a su hogar.
Opiniones
Aplicación Home Access: el modelo DDL615-5HBS funciona con la aplicación “Home Access”.
56 mm: los datos se basan en mediciones reales, con una tolerancia de ±2 mm.
PIN de control de acceso: es un término general para varias soluciones de PIN temporales, incluidos códigos de un solo uso, códigos recurrentes y códigos de tiempo limitado.
Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
0,5 s: se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
Nota sobre la imagen: Este modelo es compatible con varios tipos de cerraduras embutidas. La forma del pestillo puede variar con respecto a la que se muestra en las imágenes del producto. Consulte la configuración de la cerradura embutida utilizada.
6 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. En el caso de puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente o con los distribuidores físicos designados.
Forma del pestillo: la forma del pestillo puede variar con respecto a la que se muestra en las imágenes del producto. Consulte la configuración real de la cerradura embutida y el pestillo del producto que está utilizando.