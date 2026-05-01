Fácil e intuitivo

Después de vincular la aplicación Home Access y conectarse a través de Bluetooth, los usuarios pueden configurar fácilmente el bloqueo DDL615-5HBS. Esto incluye agregar o quitar métodos de desbloqueo, ajustar el volumen y activar el bloqueo electrónico. Los usuarios también pueden acceder a los registros de desbloqueo, los registros de timbre, las notificaciones de alerta y los registros de operación del sistema. Con una configuración simple e intuitiva, disfrute de la tranquilidad y la comodidad.