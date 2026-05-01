Descontinuado
DLC1501A/00
Adaptador de tipo C a USB
Permite una conexión USB a la toma tipo C. Transforma cualquier puerto USB-C en un puerto USB-A y conecta una amplia gama de dispositivos USB-A, incluidos discos duros externos, teléfonos, mouses, impresoras y más.
USB 3.0
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
Su diseño compacto y ergonómico permite que se ajuste a cualquier lugar sin problema.
El diseño flexible facilita la labor de ponerla y quitarla.
Opiniones