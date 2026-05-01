Descontinuado
DLC2528G/97
Cable USB A a C de 1.2 m
Carga y conecta tu teléfono con este cable USB-C. Funciona con tu cargador USB de pared o cargador de coche existentes y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1.2 metros (4 pies)
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.