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        Descontinuado

        Hub USB C

        DLC6506C/59

        Adaptador: de tipo C a USB-A

        Adaptador de USB tipo C (m) a USB-A (h).

        Ver todos los beneficios

        Adaptador: de tipo C a USB-A

        • Puerto tipo C

        • USB 2.0

        • Negro

        Varios puertos USB-C y USB-A

        Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.

        Admite transferencia de datos USB 2.0

        Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0

        Puerto USB-C para los dispositivos móviles más recientes

        USB-C es el conector de carga más reciente que ahora adoptan los dispositivos móviles, como teléfonos celulares, cámaras y tabletas para exteriores.

        Especificaciones técnicas

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