Cargador de pared para viajes con puertos 1C y 1A

Resulta ideal para viajar, ya que cuenta con cuatro conectores intercambiables y una funda. Cargá los dispositivos más recientes mediante el puerto USB-C con suministro de energía fin de optimizar la potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, podés usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos de manera simultánea.