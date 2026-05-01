ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del envase

Descontinuado

Cargador de viaje USB

DLP2621T/00

Cargador de pared para viajes con puertos 1C y 1A

Resulta ideal para viajar, ya que cuenta con cuatro conectores intercambiables y una funda. Cargá los dispositivos más recientes mediante el puerto USB-C con suministro de energía fin de optimizar la potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, podés usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos de manera simultánea.

Ver todos los beneficios

Salida de 30 W con suministro de energía

Cargador de pared para viajes con puertos 1C y 1A

  • Salida de 30 W

  • Suministro de energía

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Compatible con tabletas, smartphones y la mayoría de dispositivos USB

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.