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Descontinuado

Altavoz con base

DS1100/12

3.3

| (12) Opiniones

Obsesión por el sonido

El altavoz con base compacto Philips DS1100/12 ofrece un sonido de profundidad y nitidez sorprendentes y se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de la luz nocturna ajustable con la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil.

Ver todos los beneficios

Inunda tu habitación con música y estilo

Obsesión por el sonido

Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación

Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.3

de 5

12

Opiniones

2

20/12/2013

Argentina

Argentina

Práctico y útil.

Muy bueno, práctico y útil, de diseño sencillo y estético.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base

20/08/2013

Argentina

Argentina

Muy buenas características y fácil de usas. La aplicación q hay q bajarse no es necesaria

Es un producto muy útil para todos los consumidores de iPod(para iPad no sirve)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

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18/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

Excelente producto, diseño, sonido increíble y facilidad de uso. Totalmente recomendado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base

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