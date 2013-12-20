Descontinuado
DS1100/12
Obsesión por el sonido
El altavoz con base compacto Philips DS1100/12 ofrece un sonido de profundidad y nitidez sorprendentes y se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de la luz nocturna ajustable con la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
3.3
de 5
12
Opiniones
Alicia2855
20/12/2013
Argentina
Práctico y útil.
Muy bueno, práctico y útil, de diseño sencillo y estético.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base
Maru57939
20/08/2013
Argentina
Muy buenas características y fácil de usas. La aplicación q hay q bajarse no es necesaria
Es un producto muy útil para todos los consumidores de iPod(para iPad no sirve)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base
frvo
18/08/2013
Argentina
Excelente producto
Excelente producto, diseño, sonido increíble y facilidad de uso. Totalmente recomendado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1100 Parlante con base