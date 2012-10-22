Descontinuado
Llena tu espacio con música y estilo
Ya sea en el escritorio o en cualquier otro lugar, este altavoz con base Philips DS3020/12 te ofrece un sonido nítido para que crees tu propio clima personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de más flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentado con batería/CA
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
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3.9
de 5
9
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Groov14
22/10/2012
España
Excelente
Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
ricmarlop
19/12/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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Ogthya
19/07/2014
España
Mensaje incompatible iphone 4
Producto muy bueno!! Muy buen sonido, muy cómodo de transportar. Lo use como altavoz de iPod y iPhone y luego como altavoz de pc. Único problema q tengo ahora, que no me sucedía antes, es que aparece en mi iPhone 4 un error de dispositivo incompatible y no puedo conectarlo y escuchar el audio directamente, tengo q escucharlo por el jack. No se sí sucederá por alguna actualización de iOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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