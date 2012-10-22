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Descontinuado

Altavoz con base

DS3020/12

3.9

| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto

Llena tu espacio con música y estilo

Ya sea en el escritorio o en cualquier otro lugar, este altavoz con base Philips DS3020/12 te ofrece un sonido nítido para que crees tu propio clima personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de más flexibilidad.

Ver todos los beneficios

con este altavoz con base

Llena tu espacio con música y estilo

  • para iPod/iPhone

  • Alimentado con batería/CA

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

3
2

22/10/2012

España

España

Excelente

Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

19/12/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

19/07/2014

España

España

Mensaje incompatible iphone 4

Producto muy bueno!! Muy buen sonido, muy cómodo de transportar. Lo use como altavoz de iPod y iPhone y luego como altavoz de pc. Único problema q tengo ahora, que no me sucedía antes, es que aparece en mi iPhone 4 un error de dispositivo incompatible y no puedo conectarlo y escuchar el audio directamente, tengo q escucharlo por el jack. No se sí sucederá por alguna actualización de iOS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3020 altavoz base

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