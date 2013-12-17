Descontinuado
DS3205/37
Sonidos que se adaptan a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz con base DS3205 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido nítido. Disfruta de la opción de alimentación mediante CA o baterías para una máxima flexibilidad.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, funciona con baterías o CA
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
2.9
de 5
8
Opiniones
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
hicks0r
10/12/2013
España
Mi regalo para todos mis amigos con iPhone
Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Neojos
17/04/2013
España
Actualizar app
Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base