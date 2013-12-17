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Descontinuado

Altavoz con base

DS3205/37

2.9

| (8) Opiniones

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz con base DS3205 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido nítido. Disfruta de la opción de alimentación mediante CA o baterías para una máxima flexibilidad.

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Sonidos que se adaptan a tu hogar

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • 10 W, funciona con baterías o CA

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Potencia de salida total de 10 W RMS

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.9

de 5

8

Opiniones

3
2

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

10/12/2013

España

España

Mi regalo para todos mis amigos con iPhone

Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

17/04/2013

España

España

Actualizar app

Si actualizasen las app para iphone 5 y se pudiera disfrutar del ecualizador sería perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3205 altavoz base

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