Descontinuado
Fácil de transportar
Este reproductor compacto Philips DS7550/12, portátil y de alto rendimiento de audio fue especialmente diseñado para llevar al viajar: funciona con baterías recargables de larga duración y ofrece una resistente terminación de aluminio con una funda de transporte para que puedas disfrutar de la mejor música vayas donde vayas.
para iPod/iPhone
Batería recargable
La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.
4.1
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Skungdog
29/01/2013
España
Muy buen producto
Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
28/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base
Marcos1969
30/03/2014
Argentina
Perdi el que tenia anteriormente y no dude a comprar el mismo .
Cumple a la perfeccion con el objetivo para lo que fue creado movilidad buen sonido buena autonomia. Un tran producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base