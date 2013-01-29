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Descontinuado

Altavoz con base

DS7550/12

4.1

| (8) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

Fácil de transportar

Este reproductor compacto Philips DS7550/12, portátil y de alto rendimiento de audio fue especialmente diseñado para llevar al viajar: funciona con baterías recargables de larga duración y ofrece una resistente terminación de aluminio con una funda de transporte para que puedas disfrutar de la mejor música vayas donde vayas.

Ver todos los beneficios

con este altavoz con base

Fácil de transportar

  • para iPod/iPhone

  • Batería recargable

Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones

Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

8

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
2

29/01/2013

España

España

Muy buen producto

Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

28/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 altavoz base

30/03/2014

Argentina

Argentina

Perdi el que tenia anteriormente y no dude a comprar el mismo .

Cumple a la perfeccion con el objetivo para lo que fue creado movilidad buen sonido buena autonomia. Un tran producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7550 Parlante con base

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