Descontinuado
DS8500/12
Calidad de sonido y estilo increíble
Con el estético y moderno altavoz con base Philips puedes escuchar la música de tu iPhone o iPod con un excelente sonido gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado con el sensor de proximidad y el control remoto intuitivo que complementan el diseño y el acabado del altavoz.
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.
El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del parlante y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Podés disfrutar de unos parlantes de excelente estilo con un sonido espectacular.
3.7
de 5
3
Opiniones
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
MartaVal
08/12/2013
España
Me gusta mucho
Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Rock
07/07/2018
España
No suena
Hola, el equipo funcionaba perfectamente, y ahora veo que obedece a las ordenes del mando, pero NO SUENA. Ya probé seleccionando el modo cable o iphone enchufado! Que puedo hacer?
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base
Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base