ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida de los productos
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida de los productos

Descontinuado

Altavoz con base

DS8500/12

3.7

| (3) Opiniones

Calidad de sonido y estilo increíble

Con el estético y moderno altavoz con base Philips puedes escuchar la música de tu iPhone o iPod con un excelente sonido gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado con el sensor de proximidad y el control remoto intuitivo que complementan el diseño y el acabado del altavoz.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Calidad de sonido y estilo increíble

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Volumen acústico óptimo ideal para los parlantes

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del parlante y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Podés disfrutar de unos parlantes de excelente estilo con un sonido espectacular.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

3

Opiniones

4
3
2

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

08/12/2013

España

España

Me gusta mucho

Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

07/07/2018

España

España

No suena

Hola, el equipo funcionaba perfectamente, y ahora veo que obedece a las ordenes del mando, pero NO SUENA. Ya probé seleccionando el modo cable o iphone enchufado! Que puedo hacer?

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Esta reseña se realizó para DS8500 altavoz base

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.