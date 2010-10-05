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Descontinuado

Parlante con base

DS9000/10

4

| (4) Opiniones

Experimentá la alta fidelidad

El parlante con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Experimentá la alta fidelidad

  • para iPod/iPhone/iPad

Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos

Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos

El diseño de ingeniería de transición de audio te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música pura, natural y nítida. Su compleja ingeniería separa cada parte del espectro de sonido que percibe el oído en todas las frecuencias y las envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador no se envían para optimizar la calidad del sonido y reducir el nivel de distorsión. Además, los componentes electrónicos de primera calidad y el filtro de cruce pasivo ofrecen audio confiable, sin interferencias y fiel al original.

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

3
1

05/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

19/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

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Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

26/10/2012

España

España

Incompatibilidad con iPad 2

El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

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