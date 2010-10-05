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DS9000 docking speaker

DS9000/27

4

| (4) Opiniones

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Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos

Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos

El diseño de ingeniería de transición de audio te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música pura, natural y nítida. Su compleja ingeniería separa cada parte del espectro de sonido que percibe el oído en todas las frecuencias y las envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador no se envían para optimizar la calidad del sonido y reducir el nivel de distorsión. Además, los componentes electrónicos de primera calidad y el filtro de cruce pasivo ofrecen audio confiable, sin interferencias y fiel al original.

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado

Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado

La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejás, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.

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Opiniones

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4.0

de 5

4

Opiniones

3
1

05/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

19/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

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Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

26/10/2012

España

España

Incompatibilidad con iPad 2

El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

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Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

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