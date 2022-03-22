Descontinuado
2400 W de potencia
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 180 g
SteamGlide Plus
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tela. También es antiadherente, resistente a los rayones y fácil de limpiar.
Nuestro sistema antigoteo le permite planchar con confianza telas delicadas a temperaturas bajas. No hay necesidad de preocuparse por las gotas de agua que causan manchas.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
miranpam
22/03/2022
Chile
Empleado de Philips
Fantastica!!
[Employee of philipsglobal] Amo esta plancha se desliza de forma increible en la ropa, me facilita mucho el planchado
Ventajas
liviana y es tan suave
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5020/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5020/20 Plancha de vapor
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips