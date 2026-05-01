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  • Excelentes resultados y seguridad en todos los tejidos aptos
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Plancha de vapor Philips serie 6000Plancha de alta gama

DST6120/20

Excelentes resultados y seguridad en todos los tejidos aptos
Experimenta un rendimiento y seguridad excepcionales con la plancha de la serie 6000 de Philips, diseñada para todo tipo de tejidos aptos para planchar. Ofrece 45 g/min de vapor continuo y un potente golpe de vapor de 190 g, permitiendo un planchado sin esfuerzo y sin riesgo de quemaduras.
Ver todos los beneficios

100% segura, incluso en tejidos delicados.

Excelentes resultados y seguridad en todos los tejidos aptos

  • 45 g/min de vapor + golpe de 190 g elimina las arrugas difíciles

  • Tecnología Drip-Stop evita las fugas de agua

  • OptimalTEMP - sin quemaduras en ningún tejido planchable

  • Suela SteamGlide Plus para un deslizamiento suave

  • Depósito de 300 ml + apagado automático para mayor seguridad

Proporciona hasta 45 g/min de vapor para eliminar arrugas más rápido.

Proporciona hasta 45 g/min de vapor para eliminar arrugas más rápido.

Con una salida de vapor continuo de 45 g/min, puedes eliminar las arrugas de manera más rápida y efectiva.

Elimina arrugas difíciles con el potente golpe de vapor de 190 g

Elimina arrugas difíciles con el potente golpe de vapor de 190 g

El golpe de vapor proporciona potencia adicional para eliminar arrugas difíciles en telas más gruesas, liberando hasta 190 g de vapor para un planchado más eficiente.

Una temperatura perfecta para todas las telas con OptimalTEMP

Una temperatura perfecta para todas las telas con OptimalTEMP

Una configuración de temperatura óptima para todas las telas planchables. Sin quemaduras, garantizado. Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ninguna tela planchable y puedes planchar desde jeans hasta seda, desde lino hasta cachemira con seguridad, en cualquier orden, sin esperar a que la temperatura se ajuste o preclasificar la ropa.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo en E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con aplicación de vapor durante 10 segundos