DST6120/20
45 g/min de vapor + golpe de 190 g elimina las arrugas difíciles
Tecnología Drip-Stop evita las fugas de agua
OptimalTEMP - sin quemaduras en ningún tejido planchable
Suela SteamGlide Plus para un deslizamiento suave
Depósito de 300 ml + apagado automático para mayor seguridad
Con una salida de vapor continuo de 45 g/min, puedes eliminar las arrugas de manera más rápida y efectiva.
El golpe de vapor proporciona potencia adicional para eliminar arrugas difíciles en telas más gruesas, liberando hasta 190 g de vapor para un planchado más eficiente.
Una configuración de temperatura óptima para todas las telas planchables. Sin quemaduras, garantizado. Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ninguna tela planchable y puedes planchar desde jeans hasta seda, desde lino hasta cachemira con seguridad, en cualquier orden, sin esperar a que la temperatura se ajuste o preclasificar la ropa.
Opiniones
Probado por un instituto externo en E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con aplicación de vapor durante 10 segundos