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Descontinuado

Philips Fideliosistema sonido de base

DTM5096/12

2.3

| (3) Opiniones

El impresionante arte del sonido

Escucha tu música con la transmisión inalámbrica Bluetooth® de alta calidad, la reproducción de CD, la conectividad con iPod, iPad y iPhone con el Dual Dock o enchufa un dispositivo a la entrada auxiliar. Este sistema 3.1 integral es todo lo que necesitas para disfrutar de un sonido potente.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

El impresionante arte del sonido

  • Bluetooth®

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Potencia de salida total de RMS de 200W

Potencia de salida total de RMS de 200W

Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en watts, mejor será el sonido que emita el parlante.

USB directo para reproducción en MP3/WMA

USB directo para reproducción en MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

3

Opiniones

4
3
2

11/03/2016

Chile

Chile

muy bueno

muy buen parlante nada de distorsión sonora me sorprendió el sonido del sub bajo suena espectacular y da un excelente estilo a mi sala de estar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base

10/10/2017

Chile

Chile

produscto despues de 1 año sin repuestos

no recomiendo este equipo ya que despues de 1 año con poco uso falla Bluetooth, se envia a servicio tecnico autorizado y despues de dos semanas se indica que Philips no posee repuestos. no recomiendo ni este equipo de musica ni cualquier producto Philips ya que despues de 1 año si falla no encontrara repuestos.

Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base

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29/12/2015

Chile

Chile

Al conectar Iphone 5 se reinicia el minicomponente

El equipo se ve bonito, porque tiene buenas terminaciones, sin embargo la calidad deja mucho que desear, al conectar el iphone se pega, no recibe bien la señal desde el control remoto y se apaga y se prende.

Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base

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