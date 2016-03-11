Descontinuado
DTM5096/12
El impresionante arte del sonido
Escucha tu música con la transmisión inalámbrica Bluetooth® de alta calidad, la reproducción de CD, la conectividad con iPod, iPad y iPhone con el Dual Dock o enchufa un dispositivo a la entrada auxiliar. Este sistema 3.1 integral es todo lo que necesitas para disfrutar de un sonido potente.
Bluetooth®
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en watts, mejor será el sonido que emita el parlante.
Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.
2.3
de 5
3
Opiniones
javitello
11/03/2016
Chile
muy bueno
muy buen parlante nada de distorsión sonora me sorprendió el sonido del sub bajo suena espectacular y da un excelente estilo a mi sala de estar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base
Sí, recomiendo este producto
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marco20
10/10/2017
Chile
produscto despues de 1 año sin repuestos
no recomiendo este equipo ya que despues de 1 año con poco uso falla Bluetooth, se envia a servicio tecnico autorizado y despues de dos semanas se indica que Philips no posee repuestos. no recomiendo ni este equipo de musica ni cualquier producto Philips ya que despues de 1 año si falla no encontrara repuestos.
Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base
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Isaìas
29/12/2015
Chile
Al conectar Iphone 5 se reinicia el minicomponente
El equipo se ve bonito, porque tiene buenas terminaciones, sin embargo la calidad deja mucho que desear, al conectar el iphone se pega, no recibe bien la señal desde el control remoto y se apaga y se prende.
Esta reseña se realizó para DTM5096 sistema sonido de base
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