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  • 12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca
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Descontinuado

Philips serie 5400Cafeteras espresso completamente automáticas

EP5447/94

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca
Prepare fácilmente aromáticas variedades de café como espresso, cappuccino y latte macchiato con solo pulsar un botón. LatteGo mejora las variedades con leche con una espuma suave y sedosa, es fácil de preparar y se limpia en tan solo 15 segundos*.
Ver todos los beneficios

LatteGo, el sistema de leche más rápido de limpiar*

12 deliciosos tipos de café de grano fresco, más fácil que nunca

  • 12 bebidas

  • Solución para la leche LatteGo

  • Cromo

  • Pantalla de TFT

Disfrute de 12 tipos de café al alcance de su mano, incluido el café au lait

Disfrute de 12 tipos de café al alcance de su mano, incluido el café au lait

Hay un café para cada momento. Desde un potente espresso hasta un delicioso capuchino, su cafetera espresso completamente automática ofrece una taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.

Espuma de leche suave y cremosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad

Espuma de leche suave y cremosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad

Cubra su café con una suave capa de espuma de leche. Gracias a la tecnología de espuma ciclónica, LatteGo libera un potente flujo de microburbujas a una velocidad de 394 metros por segundo, lo que crea una espuma de leche rica y densa.

Fácil selección del café con la pantalla intuitiva

Fácil selección del café con la pantalla intuitiva

Con nuestra pantalla fácil de usar, eliminamos todos los obstáculos entre usted y su siguiente taza de delicioso café. En unos pocos pasos, puede personalizar el sabor del grano fresco y disfrutar de una bebida excelente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2024

México

México

Comprador verificado

Un producto increible

Despues de más de 2 meses probando la cafetera, puedo concluir que es una compra excelente para los que amamos el café.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas

25/01/2024

México

México

Comprador verificado

Es lo que describen en sus anuncio

Opera muy bien se puede programar muy fácil e informa ffe toda su operación

Contras

No he podido solicitar el filtro de agua ni la tira reactiva para ver la dureza del agua llegó desbaratada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas

02/01/2024

México

México

Comprador verificado

Excelente productividad y fácil mantenimiento

Me agradó que incluya el filtro para reducir la dureza del agua y tenga una mayor duración. Es de fácil mantenimiento y uso, muy intuitiva. Muy buena opción Calidad-Precio. El sabor de las bebidas es muy bueno, tiene excelente extracción del café recién molido. Muy versátil. De verdad lo recomiendo 👌

Ventajas

Fácil mantenimiento

Contras

Gasto de agua para autoenjuague

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2018) de un solo toque (café + leche).

  2. Basado en 70-82 °C.

  3. Basado en el reemplazo de ocho filtros, tal como se indica en la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de enjuague y limpieza.