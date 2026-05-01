ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Imagen principal
  • Imagen principal

Descontinuado

Reproductor portátil de MP3-CD

EXP2461/55

Ver todos los beneficios
Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD

Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD

Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

Philips es reconocido por fabricar productos compatibles con una gran variedad de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio reproduce CD, CD-R y CD-RW. Un solo CD almacena hasta 10 horas de música. Los sistemas de audio compatibles con CD-RW te permiten reproducir los formatos CD-R y CD-RW. A diferencia de los discos CD-RW que admiten múltiples grabaciones y sólo pueden reproducirse en un equipo compatible, los discos CD-R admiten una sola grabación y pueden reproducirse en todo tipo de reproductores de CD.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.