Descontinuado
EXP2461/55
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
Philips es reconocido por fabricar productos compatibles con una gran variedad de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio reproduce CD, CD-R y CD-RW. Un solo CD almacena hasta 10 horas de música. Los sistemas de audio compatibles con CD-RW te permiten reproducir los formatos CD-R y CD-RW. A diferencia de los discos CD-RW que admiten múltiples grabaciones y sólo pueden reproducirse en un equipo compatible, los discos CD-R admiten una sola grabación y pueden reproducirse en todo tipo de reproductores de CD.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones