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SSD

FM02SS050P/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo plug & play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite que tus actividades diarias sean más fluidas gracias a la mejor capacidad de respuesta del sistema. La SSD también ofrece un rendimiento de carga instantánea, lo que significa tiempos de arranque y carga de aplicaciones más rápidos,

Ver todos los beneficios

Fácil de usar y conectar

  • 2 TB

  • Unidad de estado sólido

Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio

Comprimí todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorrá espacio

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

SSD de ultrarrápida transferencia de datos

La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Especificaciones técnicas

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