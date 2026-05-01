Descontinuado
FM16FD175D/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
16 GB
Edición Motion 3.2
Pack de 2
Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Con la memoria de 16 GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.