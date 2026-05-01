Descontinuado
FM25SM130B/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
256 GB
Unidad de estado sólido
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Con la memoria de 256 GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.
Opiniones