ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

        Descontinuado

        SSD

        FM25SM130B/00

        Fácil de usar y conectar

        Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y conectar

        • 256 GB

        • Unidad de estado sólido

        USB con diseño moderno y colorido

        Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Capacidad de almacenamiento de 256 GB para archivos de gran tamaño

        Con la memoria de 256 GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Obtener asistencia técnica para este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.