Descontinuado
FM25SS050P/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
256 GB
Unidad de estado sólido
Cuando sincronizás todos los archivos de tu PC, podés acceder y trabajar con tus documentos estés donde estés y con sólo un par de clics.
Comprimí todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorrá espacio
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Opiniones