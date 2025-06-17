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        Descontinuado

        Tarjetas SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Resumen

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.

        Ver todos los beneficios

        Micro SDHC de 32 GB con adaptador

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Clase 10

        • UHS-I

        • Pack de 2

        Capacidad de almacenamiento de 32 GB para archivos de gran tamaño

        Con la memoria de 32GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Velocidades de transferencia súper rápidas con tarjetas SDHC de Clase 10

        Gracias al rendimiento de la Clase 10 y a las velocidades de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ¡ya no tiene que esperar mucho tiempo para transferir sus datos!

        Especificaciones técnicas

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        Opiniones

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        1.0

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        Resumen

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        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Fecha de uso 2025-05-17

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Fecha de uso 2025-05-17

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