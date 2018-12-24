Descontinuado
FX30/55
Sonido potente de manera inalámbrica
Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 720 W RMS entrega un sonido increíblemente potente.
Bluetooth® y NFC
Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
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3.4
de 5
18
Opiniones
Jeremi
24/12/2018
Chile
Una excelente inversión!
Philips como siempre teniendo buenísimos productos. Un potente microcomponente que satisface las necesidades. Sonido impecable, conexión inalámbrica fácil y rápida, horas de reproducción sin problemas. Control remoto bastante útil. Consumo de energía económico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi
joelozeta
23/03/2018
Chile
exelente
buen sonido buena conectividad todo super bien tamaño y facil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi
Rengodeunapierna66
12/02/2015
Chile
Excelente precio y calidad
Es uno de los microcomponentes más económicos del mercado y sinceramente su cualidad de sonido es impecable y con la conexión blootooth no se pierde nada de calidad. La verdad estoy muy conforme con lo que pagué y recibí a cambio. Si me pongo en el papel de buscarle el pelo al huevo, me hubiese gustado que tenga luces en los parlantes también.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi