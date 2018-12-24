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Descontinuado

Minisistema Hi-Fi

FX30/55

3.4

| (18) Opiniones

Sonido potente de manera inalámbrica

Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 720 W RMS entrega un sonido increíblemente potente.

Ver todos los beneficios

Sonido potente de manera inalámbrica

  • Bluetooth® y NFC

Potencia total de salida 720 W RMS/ 9.500 W PMPO

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Entrada de audio para reproducción de música portátil

Entrada de audio para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

18

Opiniones

24/12/2018

Chile

Chile

Una excelente inversión!

Philips como siempre teniendo buenísimos productos. Un potente microcomponente que satisface las necesidades. Sonido impecable, conexión inalámbrica fácil y rápida, horas de reproducción sin problemas. Control remoto bastante útil. Consumo de energía económico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

23/03/2018

Chile

Chile

exelente

buen sonido buena conectividad todo super bien tamaño y facil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

12/02/2015

Chile

Chile

Excelente precio y calidad

Es uno de los microcomponentes más económicos del mercado y sinceramente su cualidad de sonido es impecable y con la conexión blootooth no se pierde nada de calidad. La verdad estoy muy conforme con lo que pagué y recibí a cambio. Si me pongo en el papel de buscarle el pelo al huevo, me hubiese gustado que tenga luces en los parlantes también.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

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