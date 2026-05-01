Descontinuado
FX3BK/00
Graves profundos
El diseño estilizado, liviano, compacto y plegable hace a estos audífonos perfectos para transportar y almacenar. Las suaves almohadillas ovaladas te permiten llevarlos por horas sin siquiera notarlos.
Supraurales
Negro
Los audífonos de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos y un sonido potente
Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los audífonos FX en forma de bola para facilitar su transporte y almacenamiento.
Los audífonos de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos y un sonido potente
Opiniones