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Descontinuado

Audífonos

FX3BK/00

Graves profundos

El diseño estilizado, liviano, compacto y plegable hace a estos audífonos perfectos para transportar y almacenar. Las suaves almohadillas ovaladas te permiten llevarlos por horas sin siquiera notarlos.

Ver todos los beneficios

con diseño plegable liviano

Graves profundos

  • Supraurales

  • Negro

Los audífonos de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los audífonos de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos y un sonido potente

Diseño plegable y compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los audífonos FX en forma de bola para facilitar su transporte y almacenamiento.

Almohadillas con aislamiento de ruido alrededor del oído que bloquean sonidos externos

Los audífonos de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos y un sonido potente

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