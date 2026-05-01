Descontinuado
FX5MWT/00
Graves potentes
Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos audífonos se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.
Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.
Las almohadillas alrededor de la oreja se adaptan a la forma de las orejas y bloquean el ruido externo para que puedas disfrutar de la música en cualquier lugar.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones