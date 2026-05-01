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Descontinuado

Audífonos con micrófono

FX5MWT/00

Graves potentes

Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos audífonos se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.

Ver todos los beneficios

con diseño plegable ligero

Graves potentes

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

Control ajustable de refuerzo de graves para unos graves perfectos

El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.

Las almohadillas alrededor de la oreja con aislamiento del ruido para una mayor comodidad

Las almohadillas alrededor de la oreja se adaptan a la forma de las orejas y bloquean el ruido externo para que puedas disfrutar de la música en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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