Compatible con Philips series 1000i y 2000i

Filtros de repuesto para el humidificador y purificador de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puede encontrar el modelo de su purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.