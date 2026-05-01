Descontinuado
FY1410/30
Compatible con las series 1000i y 2000i
En la caja: 1 filtro
Vida útil de 2 años
Filtro original de Philips
Filtros de repuesto para el humidificador y purificador de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puede encontrar el modelo de su purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro por hasta 2 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costos.
El filtro original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a su aparato. Use siempre el filtro Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) Del aire que pasa a través del filtro, evaluado por el iUTA Institute con aerosol de NaCl de 0,003 um y 0,3 um, de conformidad con la norma DIN71460
(2) Promedio calculado. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y el uso.