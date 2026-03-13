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Purificador de aire Serie 2000i y 3000i Filtro HEPA NanoProtect

Asistencia técnica

Purificador de aire Serie 2000i y 3000iFiltro HEPA NanoProtect

FY2422/30

Purificador de aire Serie 2000i y 3000i Filtro HEPA NanoProtect

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Manuales y documentación

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF archivo, 403.9 kB
  • 13 March 2026

Filtros de repuesto originales para su purificador de aire: filtro HEPA NanoProtect para ofrecer protección contra agentes contaminantes, virus, alérgenos y bacterias

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

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