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Purificador y humidificador de aire
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Purificador de aire Serie 2000i y 3000i Filtro HEPA NanoProtect
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FY2422/30
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Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)
Filtros de repuesto originales para su purificador de aire: filtro HEPA NanoProtect para ofrecer protección contra agentes contaminantes, virus, alérgenos y bacterias
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