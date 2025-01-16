ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
  • La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas

Descontinuado

Limpiador para zapatillas

GCA1000/60

4.8
| (12) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

2 Premios

La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas
El limpiador para zapatillas de Philips está diseñado para que la limpieza de sus zapatillas sea fácil y eficaz. Seleccione el cepillo adecuado para sus zapatillas, humedezca el cepillo con un poco de agua y jabón, aplíquelo a sus zapatillas y estas lucirán como nuevas en un abrir y cerrar de ojos.
Ver todos los beneficios

Incluye tres cepillos para diferentes materiales

La manera más fácil de mantener limpias sus zapatillas

  • 3 cabezales de cepillado

  • Azul/amarillo

  • 4 baterías AA

El cepillo giratorio limpia de manera eficaz

El cepillo giratorio limpia de manera eficaz

Con hasta 500 rotaciones por minuto, el limpiador para zapatillas de Philips proporciona una limpieza eficaz.

Fácil de utilizar en tres pasos

Fácil de utilizar en tres pasos

Solo humedezca el cepillo con agua y jabón, encienda el limpiador para zapatillas de Philips y limpie el calzado con una toalla limpia cuando termine.

Tres cepillos para limpiar diferentes materiales

Tres cepillos para limpiar diferentes materiales

Seleccione la esponja, el cepillo suave o el cepillo duro para limpiar de forma segura el material de sus zapatillas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

12

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

4
3
1

16/01/2025

Chile

Chile

Excelente producto

Excelente producto, limpia fácilmente los zapatos. Lo compré especialmente para limpiar zapatillas blancas y quedan increíbles. El producto no es milagroso, obviamente no sacará algunas manchas por el uso de las zapatillas, pero quedan muy limpias y en muy poco tiempo

Ventajas

Producto fácil de usar, limpiar y mantener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

06/05/2022

Argentina

Argentina

Excelente

Muy recomendable para los maniaticos del calzado. Estoy adicto, les estoy limpiando las zapatillas a toda la familia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

29/04/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

La mejor forma de que tus zapas queden 0 km

[Employee of philipsglobal] Excelente producto para los que nos gusta que las zapas estén como nuevas. Realmente se nota un antes y después del uso.

Ventajas

Fácil, práctico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.