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Descontinuado

Hairclipper series 3000Cortadora

HC3400/15

3.4

| (14) Opiniones

Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*

La máquina para cortar el cabello serie 3000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.

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The world's #1 electric grooming brand1

con tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante

Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Es fácil seleccionar y bloquear las 13 posiciones de longitud: 0,5 a 23 mm

Es fácil seleccionar y bloquear las 13 posiciones de longitud: 0,5 a 23 mm

Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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3.4

de 5

14

Opiniones

3

25/09/2018

Chile

Chile

Excelente producto

Una gran máquina fácil de usar gracias al peine regulable, mejoraría el motor porque hace mucho ruido para mi gusto por lo demás excelente, con 5 años de garantía a un precio muy bajo tienes una gran máquina , de peso reducido y de gran calidad no necesita lubricación la cuchilla por lo cual es super fácil mantenerla en perfectas condiciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora

08/01/2018

Chile

Chile

Buena maquina para el precio

Encuentro que es una buena compra para quien quiera una corta pelo ecónomica, el peine que trae regulación es un poco débil pero hasta el momento todo funciona perfecto , las cuchillas son autoafilables así que siempre mantiene la misma calidad de corte , no tira el pelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora

22/11/2016

España

España

Comprador verificado

per la meva sra i jo maravellos

cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips