Descontinuado
HC3400/15
Máqui. para cortar cabello ser. 3000: corta dos veces más rápido*
La máquina para cortar el cabello serie 3000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte apurado de 0,5 mm.
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3.4
de 5
14
Opiniones
Milko
25/09/2018
Chile
Excelente producto
Una gran máquina fácil de usar gracias al peine regulable, mejoraría el motor porque hace mucho ruido para mi gusto por lo demás excelente, con 5 años de garantía a un precio muy bajo tienes una gran máquina , de peso reducido y de gran calidad no necesita lubricación la cuchilla por lo cual es super fácil mantenerla en perfectas condiciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora
Milko
08/01/2018
Chile
Buena maquina para el precio
Encuentro que es una buena compra para quien quiera una corta pelo ecónomica, el peine que trae regulación es un poco débil pero hasta el momento todo funciona perfecto , las cuchillas son autoafilables así que siempre mantiene la misma calidad de corte , no tira el pelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Cortadora
joverco
22/11/2016
España
Comprador verificado
per la meva sra i jo maravellos
cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
Comparado con el modelo anterior de Philips