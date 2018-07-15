Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
60 min de uso sin cable/8 h de carga
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte apurado de 0,5 mm.
4.4
de 5
20
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
hansN
15/07/2018
Chile
Buen producto
Me facilito la tarea de el corte de pelo, ya que, no tengo tiempo de ir al peluquero, en resumen un buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
diego222
07/07/2018
Chile
excelente
crei que al ser de plástico seria mas débil y menos eficiente al cortar el pelo, pero no es haci es pareja y fácil uso además del manejo muy sencilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Robert
06/07/2018
Chile
Muy bueno
Producto fácil y amigable para usar, deja el pelo muy bien. Es un producto que no puede faltar en casa para un buen corte de pelo. Fácil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Comparado con el modelo anterior de Philips