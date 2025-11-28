Cuchillas autoafilables de acero inoxidable
13 Ajustes de largo
Uso con cable
Sistema de energía eficiente para uso con cable para un corte de pelo sencillo
Personalice la longitud del pelo con precisión y facilidad. Elija entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm en incrementos de 2 mm. Para un recorte más al ras, simplemente retire el peine-guía para obtener un corte preciso de 0,5 mm.
Verse bien nunca ha sido tan fácil. Nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables que son increíblemente duraderas, lo que garantiza un grooming preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.
4.2
de 5
120
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Sujeto1
28/11/2025
Chile
Increíble calidad.
Lo compré de regalo y sirvió muy bien. Las diferentes modalidades ayudan mucho dependiendo lo que se desee.
Ventajas
Recorta muy bien y con diferentes estilos.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Twittobal
19/07/2021
Chile
Super ligera y rápida
Es liviana y muy práctica donde tiene un peine con múltiples medidas. He tenido otras máquinas con peines plásticos por separado y estos terminan quebrándose o perdiéndose tanto cambiarlos a cada rato.
Ventajas
Ligereza y peine múltiple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Luis31
13/07/2021
Chile
Excelente producto
Buena potencia y excelente funcionamiento. Buenas medidas de ajuste
Ventajas
Potencia y comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips