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  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme

Hairclipper series 3000Cortadora de pelo

HC3505/15

4.2
| (120) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Corte de pelo rápido y uniforme
Corta el cabello de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables permite cortar el doble de rápido*. La tecnología Trim-n-Flow cuenta con un peine recortador diseñado para evitar las obstrucciones; así podrás darle un mejor acabado a tu diseño de una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Recorte de pelo más rápido sin obstrucciones

Corte de pelo rápido y uniforme

  • Cuchillas autoafilables de acero inoxidable

  • 13 Ajustes de largo

  • Uso con cable

Máquina de afeitar de uso con cable

Máquina de afeitar de uso con cable

Sistema de energía eficiente para uso con cable para un corte de pelo sencillo

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Personalice la longitud del pelo con precisión y facilidad. Elija entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm en incrementos de 2 mm. Para un recorte más al ras, simplemente retire el peine-guía para obtener un corte preciso de 0,5 mm.

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Verse bien nunca ha sido tan fácil. Nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables que son increíblemente duraderas, lo que garantiza un grooming preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 5

120

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

28/11/2025

Chile

Chile

Increíble calidad.

Lo compré de regalo y sirvió muy bien. Las diferentes modalidades ayudan mucho dependiendo lo que se desee.

Ventajas

Recorta muy bien y con diferentes estilos.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo

19/07/2021

Chile

Chile

Super ligera y rápida

Es liviana y muy práctica donde tiene un peine con múltiples medidas. He tenido otras máquinas con peines plásticos por separado y estos terminan quebrándose o perdiéndose tanto cambiarlos a cada rato.

Ventajas

Ligereza y peine múltiple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

13/07/2021

Chile

Chile

Excelente producto

Buena potencia y excelente funcionamiento. Buenas medidas de ajuste

Ventajas

Potencia y comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

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Avisos legales

  1. Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior

  2. Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips