Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Nuestro nuevo e innovador cortapelo Philips con peine recortador se diseñó para evitar que el pelo se quede atascado. De modo que podrás cortar tu pelo de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelo Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para lograr la máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñado para mantenerse tan afilado como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.5
de 5
43
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Patrico
08/09/2022
Chile
Comprador verificado
Fantástico producto!
cómodo, batería dura, fácil de limpiar, corta bién (pero no si quieres el pero relativamente largo)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Malopro
18/06/2020
Chile
Nunca más peluquero
Tiempos de pandemia ... mi último corte habia sido hace casi 3 meses y yo uso el pelo corto. Desesperado busque en Internet una cortadora de pelo y apareció esta ... siendo Philips la compré ... los productos Philips no son muy "sexies" pero suelen ser muy prácticos y duraderos. Este cumplió absolutamente, sólo un peine (nada de colecciones que después se pierden) y la altura de corte se regula directamente en la máquina. En 10 minutos estaba listo ... notable !!!
Ventajas
Práctica, muy cómoda, facilísima de usar
Contras
Nada de nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
13/06/2020
Chile
Excelente hasta ahora!
Cumple perfectamente su función!. Con una sola carga me he cortado el pelo 2 veces. Además es suficientemente cómoda para hacerme la barba también.
Ventajas
Batería, potencia, facilidad de limpiar
Contras
nada por ahora :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips