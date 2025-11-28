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  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme

Hairclipper series 3000Cortadora de pelo

HC3525/15

4.2
| (120) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Corte de pelo rápido y uniforme
El cortapelos 3000 de Philips le ofrece un corte de pelo rápido y parejo. Los 13 ajustes de longitud y las tecnologías Trim-and-Flow y DualCut del dispositivo le permiten lograr rápidamente un acabado uniforme.
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Recorte de pelo más rápido sin obstrucciones

Corte de pelo rápido y uniforme

  • Cuchillas autoafilables de acero inoxidable

  • 13 Ajustes de largo

  • 45 minutos de uso sin cable/8 horas de carga

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Un dispositivo en el que siempre puede confiar para lograr un estilo excelente. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería del uso excesivo, lo que prolonga eficazmente la vida útil de la cortadora.

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Personalice la longitud del pelo con precisión y facilidad. Elija entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm en incrementos de 2 mm. Para un recorte más al ras, simplemente retire el peine-guía para obtener un corte preciso de 0,5 mm.

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Verse bien nunca ha sido tan fácil. Nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables que son increíblemente duraderas, lo que garantiza un grooming preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 5

120

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

28/11/2025

Chile

Chile

Increíble calidad.

Lo compré de regalo y sirvió muy bien. Las diferentes modalidades ayudan mucho dependiendo lo que se desee.

Ventajas

Recorta muy bien y con diferentes estilos.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo

19/07/2021

Chile

Chile

Super ligera y rápida

Es liviana y muy práctica donde tiene un peine con múltiples medidas. He tenido otras máquinas con peines plásticos por separado y estos terminan quebrándose o perdiéndose tanto cambiarlos a cada rato.

Ventajas

Ligereza y peine múltiple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

13/07/2021

Chile

Chile

Excelente producto

Buena potencia y excelente funcionamiento. Buenas medidas de ajuste

Ventajas

Potencia y comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo

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