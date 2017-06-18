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  • Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*
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Descontinuado

Hairclipper series 5000Cortadora

HC5440/15

3.9
| (14) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*
La máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.
Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante

Máqui. para cortar cabello ser. 5000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 24 posiciones de longitud

  • 75 min. de uso sin cable/8 h de carga

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte al ras de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

14

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

18/06/2017

España

España

Sencilla y fácil de usar

Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

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10/02/2016

España

España

Excelente cortapelos

Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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20/05/2020

Argentina

Argentina

excelente producto

Producto de calidad, buen manejo. Cumplió mis expectativas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

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