Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
24 posiciones de longitud
75 min. de uso sin cable/8 h de carga
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte al ras de 0,5 mm.
3.9
de 5
14
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Mullin
18/06/2017
España
Sencilla y fácil de usar
Llevo varias semanas utilizándola y es muy sencilla. Nunca había tenido una máquina antes y como experiencia es muy satisfactoria. La batería dura mucho y la utilizo unas 2-3 veces a la semana. Muy fácil también de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
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Mega
10/02/2016
España
Excelente cortapelos
Buen diseño, batería excelente y funcionamiento notable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Faqq96
20/05/2020
Argentina
excelente producto
Producto de calidad, buen manejo. Cumplió mis expectativas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
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Comparado con el modelo anterior de Philips