Descontinuado
Tecnología Trim-n-Flow PRO
28 posiciones de longitud (0.5-28 mm)
90 min. de uso sin cable/1 h. de carga
Totalmente lavable
El innovador diseño del peine permite que el cabello cortado caiga para despejar las cuchillas durante el uso, lo que evita que los cabellos más largos se atasquen en el peine. Así podrás darle un acabado a tu diseño sin interrupciones.
El cortapelo Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para lograr la máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñado para mantenerse tan afilado como el primer día.
Corta tu cabello a la longitud exacta que deseas con 2 peines recortadores ajustables que cortan entre 3 mm y 28 mm con incrementos de 1 mm: 1 peine recortador para barba incipiente de 2 mm, o bien puedes extraer el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.
4.6
de 5
264
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Alecito
21/02/2024
Chile
comprar accesorios para cortar cabello
1 peine recortador para barba 1 cepillo de limpieza
Ventajas
muy buen producto
Contras
no hay
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de pelo lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de pelo lavable
Divaoso
24/11/2022
Chile
Comprador verificado
Súper
No me tenia mucha confianza de usarla bien, pero la máquina hace el trabajo sola
Ventajas
Súper fácil de manejar
Contras
Hasta ahora nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Jp2750
03/07/2021
Chile
Excelente calidad
Excelente calidad y buen funcionamiento. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Comparado con el modelo anterior de Philips
Limpiar solo con agua