Corte versátil para toda la familia
Date a ti mismo o a tus seres queridos un corte de pelo preciso gracias a la cortadora de cabello Philips Hair Clipper 5000. Las cuchillas afiladas garantizan un corte suave y uniforme, mientras que el potente rendimiento inalámbrico te permite recortar con comodidad y confianza.
Cuchillas autoafilables
10 posiciones de longitud
Sensor PowerAdapt
Trim-and-Flow
Con 10 niveles de ajuste de longitud en incrementos de 3 mm, esta cortadora de cabello te brinda un control total y preciso sobre tu corte de pelo. El peine recortador ajustable te permite cortar el cabello desde 3 mm hasta 24 mm y, si lo quitas, obtienes una terminación precisa de 0,5 mm. Un recorte confiable y sencillo.
Obtén un corte perfecto con cuchillas de acero autoafilables de 41 mm, diseñadas para garantizar un rendimiento duradero
Disfruta de un corte de pelo perfecto de principio a fin. El peine Trim-and-Flow está diseñado para mantener el cabello en constante movimiento, evitando obstrucciones y permitiendo que la cortadora de cabello funcione sin esfuerzo. Te ayuda a mantener un control constante y a lograr tu estilo ideal sin interrupciones.
4.2
de 5
120
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Sujeto1
28/11/2025
Chile
Increíble calidad.
Lo compré de regalo y sirvió muy bien. Las diferentes modalidades ayudan mucho dependiendo lo que se desee.
Ventajas
Recorta muy bien y con diferentes estilos.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2025-10-28
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2025-10-28
Twittobal
19/07/2021
Chile
Super ligera y rápida
Es liviana y muy práctica donde tiene un peine con múltiples medidas. He tenido otras máquinas con peines plásticos por separado y estos terminan quebrándose o perdiéndose tanto cambiarlos a cada rato.
Ventajas
Ligereza y peine múltiple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2021-06-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2021-06-18
Luis31
13/07/2021
Chile
Excelente producto
Buena potencia y excelente funcionamiento. Buenas medidas de ajuste
Ventajas
Potencia y comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2020-06-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortadora de pelo
Fecha de uso 2020-06-13
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.